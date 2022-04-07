Стал известен список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА уже появился список лучших игроков недели в Лиге чемпионов после первых матчей 1/4 финала.
Номинанты следующие:
- Луис Диас («Ливерпуль) — гол + результативная передача в игре с «Бенфикой» (3:1).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — автор единственного гола с «Атлетико» (1:0).
- Карим Бензема («Реал Мадрид») — автор хет-трика в ворота «Челси» (3:1).
- Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»).
Никто не сомневается в том, что именно француз станет обладателем награды в самое ближайшее время. Бензема показал невероятные вещи в Лондоне и заслужил звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.