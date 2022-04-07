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Стал известен список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

07 Апреля 2022 • 03:11 Комментировать

На официальном сайте УЕФА уже появился список лучших игроков недели в Лиге чемпионов после первых матчей 1/4 финала.

Номинанты следующие:

  • Луис Диас («Ливерпуль) — гол + результативная передача в игре с «Бенфикой» (3:1).
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — автор единственного гола с «Атлетико» (1:0).
  • Карим Бензема («Реал Мадрид») — автор хет-трика в ворота «Челси» (3:1).
  • Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»).

Никто не сомневается в том, что именно француз станет обладателем награды в самое ближайшее время. Бензема показал невероятные вещи в Лондоне и заслужил звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.


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окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
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