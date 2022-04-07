Джо Коул: «Вся работа Тухеля в перерыве пошла насмарку»

Экс-футболист «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение «аристократов» в Лиге чемпионов от мадридского «Реала» (1:3).

«В этом противостоянии еще ничего не потеряно. Важна ключевая деталь: кто забьет первым в следующем матче, получит психологическое преимущество.

К игре «Челси» у меня ряд вопросов. Индивидуальные ошибки? Не будут критиковать ребят. Борьба впереди. Менди и Рюдигер — лучшие защитники мира. 18 месяцев они бились и демонстрировали крутую игру, но в итоге сделали ошибку, а «Челси» пропустил 3-й гол. Вся работа Тухеля в перерыве пошла насмарку» — сказал Джо Коул пресс-службе УЕФА.