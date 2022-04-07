Макманаман впечатлён игрой «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Стив Макманаман впечатлен игрой «сливочных» в матче с «Челси», в котором «сливочные» забили три мяча и увезли домой результат 3:1, позволяющий надеяться на достаточно легкую задачу у себя дома через неделю. Все три мяча в составе самого титулованного клуба Европы забил Карим Бензема.

- «Реал» произвел сильное впечатление тем, что не совершал ошибок. Уж не знаю почему, но в матчах Лиги чемпионов команда просто преображается. Сегодня «Реал» очень удивил своей игрой, - заявил Макманаман, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.