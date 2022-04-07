Куртуа высказался о победе «Реала» над «Челси» в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу своего клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов над «Челси» (3:1).

«Нужно было хорошо начать матч с командой, которая демонстрирует интенсивный футбол. Выполнили все поставленные задачи, создавали моменты и продавливали соперника. Сначала было попадание в перекладину, дальше 2 гола. Очень жаль, что все-таки пропустили. Мне удалось коснуться мяча, но он пошел дальше в ворота. Не будем думать о том, что сделано. Забыли о результате. «Челси» может вернуться в игру, это очень сильный клуб» — сказал Куртуа пресс-службе УЕФА.