Защитник «Атлетико» Савич: В Мадриде будет совсем другая игра

Черногорский защитник «Атлетико» Стефан Савич рассказал журналистам о том, что думает по поводу первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Савич сказал, что «матрасники» ненавидят проигрывать, но, учитывая все обстоятельства, минимальное поражение на «Этихаде» можно назвать вполне неплохим результатом. Стефан отметил, что при глубокой обороне было очень сложно атаковать, но в Мадриде точно будет совсем другая игра.

Напомним, что в первом матче подопечные Диего Симеоне уступили «Сити» со счётом 0:1.