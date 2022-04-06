Тьяго Силва: У «ПСЖ» много денег, но не они побеждают в футболе

Опытный бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва высказался по поводу неудач «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Силва сказал, что у парижской команды очень много денег, но не они побеждают в футболе. Тьяго отметил, что «ПСЖ» выиграл все возможные трофеи во Франции, но всё это не имеет смысла без победы в Лиге чемпионов. Бразилец добавил, что команде нужно прибавлять в некоторых аспектах, но нельзя вносить слишком много изменений.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «ПСЖ» вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».