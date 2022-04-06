Оуэн: «Ливерпуль» провёл солидный матч»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился своим мнением о матче между его экс-командой и «Бенфикой», в которой «Ливерпуль» одержал рекордную для себя, восьмую подряд победу в гостевом матче. Оуэн похвалил Луиса Диаса за его прекрасный гол.

- Этот гол был невероятен, просто невероятен. Это была стрела в сердце «Бенфики». «Ливерпуль» провел солидный матч, «Бенфика» показала свой класс в матче против «Аякса», но в этот раз шансов у нее не было. Отличный результат для «Ливерпуля», - считает Майкл Оуэн, слова которого цитирует BBC Sport.