Симеоне назвал игровой элемент, который больше всего нравится ему в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал большое интервью перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Аргентинец назвал игровой элемент «горожан», который нравится ему больше всего.

«Что мне нравится больше всего в «Манчестер Сити»? Активный контрпрессинг при потере мяча. Они отдают максимум усилий, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Де Брюйне и Стерлинг — невероятные игроки. Они прессингую с высокой самоотдачей. «Сити» играет так, как будто они никогда не теряют мяч. Это великолепное отношение, которое желает видеть каждый тренер от своих подопечных» — сказал Симеоне пресс-службе УЕФА.