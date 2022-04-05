Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симеоне назвал игровой элемент, который больше всего нравится ему в «Манчестер Сити»

05 Апреля 2022 • 02:11 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал большое интервью перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Аргентинец назвал игровой элемент «горожан», который нравится ему больше всего.

«Что мне нравится больше всего в «Манчестер Сити»? Активный контрпрессинг при потере мяча. Они отдают максимум усилий, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Де Брюйне и Стерлинг — невероятные игроки. Они прессингую с высокой самоотдачей. «Сити» играет так, как будто они никогда не теряют мяч. Это великолепное отношение, которое желает видеть каждый тренер от своих подопечных» — сказал Симеоне пресс-службе УЕФА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
05.04  22:00 Бенфика ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
02:16 · Лига чемпионов
Диего Симеоне назвал главное отличие «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» 1
02:11 · Лига чемпионов
Симеоне назвал игровой элемент, который больше всего нравится ему в «Манчестер Сити»
04 Апреля
23:38 · Лига чемпионов
Куртуа – о матче против «Челси»: «Надеюсь, они не освистают меня»
23:30 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Бенфика заслуживает уважения»
22:50 · Лига чемпионов
Симеоне: «У «Манчестер Сити» футболисты явно сильнее наших, но впереди два матча»
18:58 · Лига чемпионов
Саутгейт: «Джеймс уже является топ-игроком»
18:35 · Лига чемпионов
Клопп назвал «Бенфику» сложным соперником перед матчем в Лиге чемпионов
17:59 · Лига чемпионов
Стоунс готов помочь «Манчестер Сити» в игре против «Атлетико». Диаш и Палмер не тренируются в общей группе
16:45 · Лига чемпионов
Клопп о работе в «Ливерпуле»: «Я не оцениваю свою работу по трофеям»
16:37 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Перед Лигой чемпионов я всегда очень много думаю» 1
16:05 · Англия. Премьер-лига
Коке: «Сказал Родри, что мы победим, и он знает, что такое «Атлетико»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался об отмене правила «выездного» гола
15:51 · Лига чемпионов
Тьяго Силва: «Несколько лет назад я был «сине-красным», а сейчас я просто «синий»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Сейчас каждый матч – финал»
14:53 · Лига чемпионов
Гвардиола об «Атлетико»: «Они агрессивней, чем думают люди»
Все новости
Рекомендуем