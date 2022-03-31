Женская команда «Барселоны» прошла в Лиге чемпионов «Реал», установив новый мировой рекорд

Женская команда «Барселоны» прошла в полуфинал Лиги чемпионов, эффектно обыграв со счетом 5:2 соперниц из «Реала». Вкупе со счетом первого матча, в котором «Барселона» выиграла, 3:1 общее преимущество «Барсы» по итогам двух матчей составило 8:3. Стоит заметить, что «Барселона» выступает в качестве действующего обладателя трофея.

Кроме того, этот матч на «Камп Ноу» установил новый мировой рекорд посещаемости для женского футбола - 91 553 зрителя на трибунах. Был побит прежний рекорд, державшийся с 1999 года, когда 90 185 зрителей следили за финалом чемпионата мира между женскими сборными США и Китая.