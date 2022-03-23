Агент Андрей Созин в интервью Евгению Копачеву для издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о судьбе российского футбола, который может столкнуться с большими проблемами на фоне бана со стороны УЕФА.

«На сегодняшний день нет четкого ответа, когда это всё закончится. Нет такого механизма, который чётко даст ответ, что мы будем допущены к международным турнирам.

Я скажу одно – если это продлится год или, не дай бог, два, то мы забудем про Лигу чемпионов. Потому что мы будем с этими 18 командами выбираться через команды низкого уровня (из Гибралтара, Молдовы и Мальты), и мы уже не выберемся наверх», – заявил Созин.