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Лига чемпионов

Андрей Созин: «Если это продлится год или два, то Россия забудет про Лигу чемпионов» эксклюзив

23 Марта 2022 • 08:50 Комментировать (1)

Агент Андрей Созин в интервью Евгению Копачеву для издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о судьбе российского футбола, который может столкнуться с большими проблемами на фоне бана со стороны УЕФА.

«На сегодняшний день нет четкого ответа, когда это всё закончится. Нет такого механизма, который чётко даст ответ, что мы будем допущены к международным турнирам.

Я скажу одно – если это продлится год или, не дай бог, два, то мы забудем про Лигу чемпионов. Потому что мы будем с этими 18 командами выбираться через команды низкого уровня (из Гибралтара, Молдовы и Мальты), и мы уже не выберемся наверх», – заявил Созин.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Созин
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