Женская команда «Барселоны» победила в «Эль класико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов

Женская команда «Барселоны» вырвала победу у мадридского «Реала» в первом матче в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Победа получилась волевой - первыми счет открыли девушки из мадридского «Реала» уже на восьмой минуте. Отыгралась «Барселона» только во втором тайме благодаря удачно реализованному пенальти в исполнении Алексии Путельяс.

Она же забила и третий гол своей команды, а перед этим на 82-й минуте второй, победный гол записала на свой счет Клаудия Пина. Второй, ответный матч состоится 30 марта в Барселоне, и на него уже проданы более 70 тысяч билетов - беспрецедентные успехи женской «Барселоны» гонят болельщиков на трибуны.