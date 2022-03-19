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Лига чемпионов

Эмери: «Имя «Баварии» уже говорит о многом, и мы задействуем все свои ресурсы»

19 Марта 2022 • 11:19 Комментировать

Главный тренер испанского «Вильяррела» Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/8 финала «Вильярреал» обошел «Ювентус», а в следующем этапе команде предстоит сыграть с «Баварией».

«Имя «Баварии» уже говорит о многом, и мы задействуем все свои ресурсы и опыт в этом противостоянии», - сказал Эмери.

Специалист добавил, что он следил за предыдущими играми мюнхенского клуба и сделал определенные выводы, которые помогут «Вильярреалу» в предстоящем матче.

Первый матч команды сыграют 6 апреля в Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Унаи Эмери
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