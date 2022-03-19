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Лига чемпионов

Нагельсманн оценил результат жеребьевки Лиги чемпионов

19 Марта 2022 • 09:49 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Его слова передает Bayern & Germany.

«С одной стороны, жребий мог быть хуже, с другой - мы уважаем «Вильярреал» и не хотим их недооценивать», - заявил Нагельсманн.

Он отметил, что у «Вильярреала» собран хороший состав, а руководит командой сильный тренер, который выигрывал множество трофеев.

При этом Нагельсманн заявил, что его подопечные уверены к себе и настроены на то, чтобы пройти дальше.

Первая встреча команд в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 6 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Лига Чемпионов
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