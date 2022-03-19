Нагельсманн оценил результат жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Его слова передает Bayern & Germany.

«С одной стороны, жребий мог быть хуже, с другой - мы уважаем «Вильярреал» и не хотим их недооценивать», - заявил Нагельсманн.

Он отметил, что у «Вильярреала» собран хороший состав, а руководит командой сильный тренер, который выигрывал множество трофеев.

При этом Нагельсманн заявил, что его подопечные уверены к себе и настроены на то, чтобы пройти дальше.

Первая встреча команд в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 6 апреля.