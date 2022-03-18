Тухель прокомментировал итоги 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после итогов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором синие сыграю с «Реалом».

«Я не знаю, что сказать. «Реал» - нереально тяжелый соперник. Очень сложно играть на заполненном «Сантьяго Бернабео».

Я надеюсь, что наши болельщики смогут попасть на две игры», — цитирует Тухеля Goal.com.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Реал» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 6 апреля. Ответная встреча состоится 12 марта на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее мы сообщили о результатах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.