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Лига чемпионов

Директор «Реала» - об 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси»: «Мы встретимся с одной из лучших команд мира»

18 Марта 2022 • 16:29 Комментировать

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой королевский клуб встретится с «Челси».

«Лондонский клуб победил нас в прошлом сезоне. Это очень сильная, сплоченная команда.

Победа над «ПСЖ» дала толчок «Реалу», которая вселила в команду уверенность и чувство гордости. Мы встретимся с одной из лучших команд мира на данный момент», — приводит слова директора сливочных AS.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» - «Реал» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 6 апреля. Ответная встреча состоится 12 марта на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее мы сообщили о результатах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.


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