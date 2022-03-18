Стал известен технический хозяин финала Лиги чемпионов-2021/22

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, на которой стало известно, кто станет техническим хозяином в финальном матче.
Лига чемпионов
1/4 финала
«Челси» – «Реал Мадрид»
«Манчестер Сити» – «Атлетико»
«Вильярреал» – «Бавария»
«Бенфика» – «Ливерпуль»
1/2 финала
«Манчестер Сити» / «Атлетико» – «Челси» / «Реал Мадрид»
«Бенфика» / «Ливерпуль» – «Вильярреал» / «Бавария»
Техническим хозяином финала, который состоится в Париже, станет победитель второго полуфинала, а именно одна из команд: «Бенфика», «Вильярреал», «Бавария» либо «Ливерпуль».
Команда хозяин имеет право на выбор формы или раздевалки.