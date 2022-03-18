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Лига чемпионов

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

18 Марта 2022 • 14:16 Комментировать

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

 «Челси» (Англия) – «Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

 «Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Действующим чемпионом Лиги чемпионов является «Челси», который в финале победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.


 Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4639767-rezultaty-zherebyovki-1-4-finala-ligi-chempionov-sezona-2021-2022.html?utm_source=copypaste
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