Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

«Челси» (Англия) – «Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Действующим чемпионом Лиги чемпионов является «Челси», который в финале победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4639767-rezultaty-zherebyovki-1-4-finala-ligi-chempionov-sezona-2021-2022.html?utm_source=copypaste