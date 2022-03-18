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Лига чемпионов

Руководители «ПСЖ» не досчитались денег из-за провала в Лиге чемпионов

18 Марта 2022 • 01:02 Комментировать

Руководство «ПСЖ» в начале сезона закладывали в бюджет деньги после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Издание RMC Sport пишет о том, что менеджмент планировал принять участие минимум в четвертьфинале ЛЧ. Основная проблема в финансах, которые изначально были заложены, учитывая вышеуказанные спортивные достижения.

На данный момент дефицит бюджета «ПСЖ» увеличился. За выход в 1/4 финала ЛЧ клуб получил бы бонус в размере 10.6 млн евро. Дополнительно французы могли заработать на продаже билетов и атрибутики. Сюда же также входит доход от продажи телетрансляций и спонсорские соглашения.

В итоге Париж потерял сумму, равную 20 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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