Руководители «ПСЖ» не досчитались денег из-за провала в Лиге чемпионов

Руководство «ПСЖ» в начале сезона закладывали в бюджет деньги после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Издание RMC Sport пишет о том, что менеджмент планировал принять участие минимум в четвертьфинале ЛЧ. Основная проблема в финансах, которые изначально были заложены, учитывая вышеуказанные спортивные достижения.

На данный момент дефицит бюджета «ПСЖ» увеличился. За выход в 1/4 финала ЛЧ клуб получил бы бонус в размере 10.6 млн евро. Дополнительно французы могли заработать на продаже билетов и атрибутики. Сюда же также входит доход от продажи телетрансляций и спонсорские соглашения.

В итоге Париж потерял сумму, равную 20 млн евро.