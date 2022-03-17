Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА в отношении «Челси»

17 Марта 2022 • 18:15 Комментировать

Правительство Великобритании обсудит вопрос посещения болельщиков на матчах «Челси» в Лиге чемпионов.

Из-за санкций болельщики не смогут посетить матчи «аристократов» в 1/4 финала ЛЧ, но правительство попытается изменить данное решение.

Один из вариантов для устранения проблемы станет возможная передача вырученных средств от продажи билетов на благотворительность. УЕФА может пойти на уступки в данном вопросе и все-таки допустит болельщиков на стадион.

Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, серьезно влияют на атмосферу в клубе и его финансовое положение.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
18:15 · Лига чемпионов
Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА в отношении «Челси»
17:25 · Лига чемпионов
Вратарь «Вильярреала» Рульи признан игроком недели в Лиге чемпионов
16:31 · Лига чемпионов
Андрей Созин: «Эмери мог добиться успеха в России, мы потеряли очень хорошего тренера» 1
14:52 · Лига чемпионов
Бонуччи о поражении «Ювентуса»: «Сейчас можно только извиниться»
11:07 · Лига чемпионов
«Он уже легенда «Челси»: Тухель отметил игру Аспиликуэты
10:59 · Лига чемпионов
Форвард «Вильярреала» Морено: Мы доказали, что способны бороться с сильнейшими
10:36 · Лига чемпионов
Фердинанд назвал фаворитов Лиги чемпионов
10:30 · Лига чемпионов
Альбиоль о выходе «Вильярреала» в четвертьфинал ЛЧ: «Не могу подобрать слова, чтобы описать как много это значит для нас»
10:00 · Лига чемпионов
Дэвид: «Лилль» сделает всё, чтобы и в следующем сезоне снова играть в еврокубках
09:45 · Лига чемпионов
Полузащитник «Лилля»: Мы все очень разочарованы результатом
09:38 · Лига чемпионов
Аспиликуэта: «Челси» в любом турнире готов биться за победу
09:37 · Лига чемпионов
Руди Гарсия» о победе «Челси»: «Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче против «Лилля»
09:32 · Лига чемпионов
Алонсо: У «Лилля» очень сильная команда
09:29 · Лига чемпионов
Тухель: «Когда ты работаешь в «Челси», ты выкладываешься на полную»
09:27 · Лига чемпионов
Защитник «Вильярреала»: До матча мы и не думали, что выиграем с таким счётом
Все новости
Рекомендуем