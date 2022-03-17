Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА в отношении «Челси»

Правительство Великобритании обсудит вопрос посещения болельщиков на матчах «Челси» в Лиге чемпионов.

Из-за санкций болельщики не смогут посетить матчи «аристократов» в 1/4 финала ЛЧ, но правительство попытается изменить данное решение.

Один из вариантов для устранения проблемы станет возможная передача вырученных средств от продажи билетов на благотворительность. УЕФА может пойти на уступки в данном вопросе и все-таки допустит болельщиков на стадион.

Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, серьезно влияют на атмосферу в клубе и его финансовое положение.