Фердинанд назвал фаворитов Лиги чемпионов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне известный эксперт Рио Фердинанд назвал фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Фердинанд сказал, что считает английские команды, а именно «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», главными претендентами на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Рио отметил, что к фаворитам можно отнести и мюнхенскую «Баварию», у которой в составе есть невероятный Роберт Левандовски.

Напомним, что жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта. В ¼ финала вышли три английских и три испанских клуба, а также «Бавария» и «Порту».