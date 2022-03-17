Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Представители УЕФА опубликовали список футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют четыре футболисты из разных команд. Среди номинантов есть форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес, который принёс лиссабонским «орлам» победу над «Аяксом», американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, лидер «Атлетико» Коке и голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи, который помог испанскому клубу выбить из турнира туринский «Ювентус».

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли три испанских и английских клуба, а также по одной команде из Германии и Португалии.