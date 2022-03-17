Испанские клубы поставили рекорд Лиги чемпионов

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли сразу три испанских клуба.

Помимо «Реала» и «Атлетико» путёвку в четвертьфинал самого престижного клубного турнира планеты завоевал «Вильярреал», который выбил туринский «Ювентус». Стоит отметить, что испанские клубы в 17-й раз кряду сумели выйти в четвертьфинал, что стало рекордом турнира. Жеребьёвка следующего раунда состоится уже 18-го марта.

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли по три команды из Англии и Испании, а также клубы из Германии и Португалии.