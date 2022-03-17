Лучший игрок матча «Ювентус» — «Вильярреал» назвал ключевой фактор победы

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи и лучший игрок ответного матча Лиги Чемпионов с «Ювентусом» (3:0) очень доволен победой и выступлением своей команды.

Аргентинец назвал ключевой фактор, который сыграл важную роль.

«Договорились держаться на стадионе «Юве» до последнего. Мы долго готовились к этой игре. Оборона сыграла великолепно. После такой игры мы обязаны аплодировать сами себе. Очень счастливы, что Лига Чемпионов для нас продолжается.

Для болельщиков и команды этот вечер станет историческим. У нас был шанс, мы им воспользовались. Команда заслужила такой победы.

Основной фактор — грамотная подготовка. Он повлиял и сделал нашу игру непредсказуемой» — сказал Рульи пресс-службе УЕФА.