Экс-футболист «Челси» рассказал, каким образом Тухель обыграл «Лилль» (2:1)

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул объяснил, каким образом его бывшая команда сумела вырвать победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Лиллем» (2:1).

«Во втором тайме «Челси» был гораздо увереннее. Помогла замена на Маунта. Он вышел на поле и реально усилил. Его результативная передача во многом стала решающей и неким переломным моментом. Я ожидал сложной и рутинной победы. «Челси» обладает лучшим составом и качественной атакой. Они вырвали победу на характере» — сказал Джо Коул пресс-службе УЕФА.