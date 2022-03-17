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Аллегри объяснил провал «Ювентуса» в матче с «Вильярреалом» (0:3)

17 Марта 2022 • 03:42 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги Чемпионов и назвал основную причину негативного результата.

«Соперник показал качественную игру. «Вильярреал» имеет большую команду профессионалов. Они использовали все свои шансы, в отличие от нас. Мы заработали глупый пенальти, за который полностью несем ответственность.

Шансы были в первом матче, есть проблемы с реализацией. Результат обидный. Мне нечего предъявить игрокам. Они должны продолжать работать и двигаться. Останавливаться на достигнутом мы не планируем» — сказал Аллегри пресс-службе УЕФА.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Массимилиано Аллегри
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окончен Лилль 1:2 Челси 4.30 3.45 1.90
окончен Ювентус 0:3 Вильярреал 2.10 3.30 4.05
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