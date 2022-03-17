Аллегри объяснил провал «Ювентуса» в матче с «Вильярреалом» (0:3)

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги Чемпионов и назвал основную причину негативного результата.

«Соперник показал качественную игру. «Вильярреал» имеет большую команду профессионалов. Они использовали все свои шансы, в отличие от нас. Мы заработали глупый пенальти, за который полностью несем ответственность.

Шансы были в первом матче, есть проблемы с реализацией. Результат обидный. Мне нечего предъявить игрокам. Они должны продолжать работать и двигаться. Останавливаться на достигнутом мы не планируем» — сказал Аллегри пресс-службе УЕФА.