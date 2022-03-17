Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» (2:1) в Лиге Чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался относительно победы своей команды в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ над «Лиллем» (2:1).

«Блестящая игра. Выход в четвертьфинал — очередной большой шаг. Наша команда показала характер и устойчивость, менталитет победителя. Мы постепенно преодолеваем все трудности. Сделали то, что обязаны были сделать.

В первом тайме были сложности. Ужасное поле сделало свое дело. Играть на нем было сложно. Тактика в первые 20 минут игры оказалась провальной, причем только я несу за это полную ответственность.

Надеемся, что нам дадут доиграть турнир. Мы обязаны конкурировать» — сказал Тухель BT Sport.