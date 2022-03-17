Назван лучший игрок матча «Ювентус» — «Вильярреал» (0:3)

Херонимо Рульи — лучший игрок ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Ювентусом» и «Вильярреалом». Аргентинец уже получил свой приз.

Рульи отработал превосходно все 90 минут, выполнив при этом 5 сэйвов.

Технические наблюдатели УЕФА прокомментировали награждение:

«Несколько раз Рульи серьёзно выручил «Вильярреал». 5 сэйвов — большой результат. Аргентинец оказался одним из важных игроков команды. Его игра оказала большое влияние на положительный результат».

Напоминаем, что первая встреча между клубами завершилась ничейным исходом — 1:1.