Экс-футболист «Милана» о поражении «Ювентуса» в Лиге Чемпионов: «Полное разочарование»

Экс-футболист «Милана» Массимо Амброзини высказался относительно поражения «Ювентуса» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов от «Вильярреала» (0:3).

«Полное разочарование. «Ювентус» достаточно неплохо начал игру, но во втором тайме попросту поплыл. Игроки не смогли взвинтить темп. Решающая точка в этом матче — момент, когда «Юве» был уверен в поражении «Вильярреала». Как только «старая синьора» потеряла концентрацию, тут же получила ответ от испанцев. Игра в футболе длится 90 минут» — сказал Амброзини пресс-службе УЕФА.