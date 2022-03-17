Эвра раскритиковал «Ювентус» после вылета из Лиги Чемпионов

«Ювентус» проиграл «Вильярреалу» (0:3) в ответной встрече Лиги Чемпионов в рамках 1/8 финала. Экс-футболист «старой синьоры» Патрис Эвра прокомментировал и раскритиковал клуб.

«Я ужасно разочарован. Не думал, что клуб покажет такую игру.

Есть ощущение, что Аллегри попросту творит чудеса с текущим составом. У команды отсутствует класс, особенно, если речь идет о линии полузащиты.

Когда я находился в этом клубе, в центре поля играли такие мастера, как Видаль, Маркизио и Пирло. С ними мы всегда были на шаг впереди. Сегодня в полузащите Артур. Я не видел качества его игры. Он не делает того паса, который может в корне изменить ситуацию в пользу «Юве». Артур не способен делать разницу».