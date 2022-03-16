«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Лилля» и «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лилль»: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонти, Бамба, Шека, Андре, Бурак Йылмаз, Давид.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Хаверц.
Матч состоится сегодня во Франции, начало – в 23:00 мск.
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Победу синима в первой встрече принесли голы Кая Хаверца и Кристиана Пушилича.