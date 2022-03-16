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«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

16 Марта 2022 • 22:03 Комментировать

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Лилля» и «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лилль»: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало, Ботман, Гудмундссон, Фонти, Бамба, Шека, Андре, Бурак Йылмаз, Давид.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Хаверц.

Матч состоится сегодня во Франции, начало – в 23:00 мск.

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Победу синима в первой встрече принесли голы Кая Хаверца и Кристиана Пушилича.

 


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16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
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