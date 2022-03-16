Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

За последние 10 лет «Бенфика» выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще, чем «Манчестер Юнайтед»

16 Марта 2022 • 01:21 Комментировать (2)

В 2011 году «Манчестер Юнайтед» в третий раз за четыре года сыграл в финале Лиги чемпионов, но затем началось впечатляющее падение клуба - начиная с 2012 года, он лишь дважды вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это случилось сперва в 2014 году, а затем в 2019.

Удивительно, но за это же время «Бенфика» проходила в четвертьфинал Лиги чемпионов трижды, то есть чаще, чем «Манчестер Юнайтед». Сперва это было в 2012 году, когда «Бенфика» проиграла будущему обладателю трофея «Челси», затем в сезоне 2015/2016, когда «Бенфику» также в четвертьфинале остановила «Бавария».

Наконец, выиграв у «Аякса», «Бенфика» снова прошла в список лучших восьми команд Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аякс 0:1 Бенфика 1.35 5.50 8.50
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.25 3.20 3.70
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
01:21 · Лига чемпионов
За последние 10 лет «Бенфика» выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще, чем «Манчестер Юнайтед» 2
15 Марта
23:05 · Лига чемпионов
Варан: «Роналду всегда преображается в важные моменты» 2
22:36 · Лига чемпионов
Тухель отметил ключевую роль Менди в «Челси»
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1 1
22:30 · Лига чемпионов
«Аякс» — «Бенфика»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
22:29 · Лига чемпионов
Ральф Рангник: «Роналду делает разницу»
22:19 · Лига чемпионов
«Аякс» объявил стартовый состав на матч с «Бенфикой»
22:09 · Лига чемпионов
Локателли о «Виляьрреале»: «Сильная команда, здорово играющая с мячом»
22:08 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
20:02 · Лига чемпионов
Матч «Лилль» — «Челси» под угрозой срыва
16:38 · Лига чемпионов
Бонуччи не поможет «Ювентусу» в ответном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала»
14:53 · Лига чемпионов
Двукратный чемпион в составе «Ювентуса» считает, что команде по силам выиграть Лигу чемпионов 1
14:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Мы должны отдать абсолютно всё для победы
14:19 · Италия. Серия А
Мауро: «Ювентус» не фаворит, но выиграть Лигу чемпионов возможно 2
14:10 · Испания. Ла Лига
Ло Чельсо: В Турине будем страдать, но пройдём через это
Все новости
Рекомендуем