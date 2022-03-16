За последние 10 лет «Бенфика» выходила в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще, чем «Манчестер Юнайтед»

В 2011 году «Манчестер Юнайтед» в третий раз за четыре года сыграл в финале Лиги чемпионов, но затем началось впечатляющее падение клуба - начиная с 2012 года, он лишь дважды вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это случилось сперва в 2014 году, а затем в 2019.

Удивительно, но за это же время «Бенфика» проходила в четвертьфинал Лиги чемпионов трижды, то есть чаще, чем «Манчестер Юнайтед». Сперва это было в 2012 году, когда «Бенфика» проиграла будущему обладателю трофея «Челси», затем в сезоне 2015/2016, когда «Бенфику» также в четвертьфинале остановила «Бавария».

Наконец, выиграв у «Аякса», «Бенфика» снова прошла в список лучших восьми команд Европы.