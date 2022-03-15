Ральф Рангник: «Роналду делает разницу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал интервью перед матчем с «Атлетико» и высказался относительно Криштиану.

«Его главное преимущество (голы) он показал в матче с «Тоттенхэмом». Далеко не каждый способен на такое. Именно это позволяет Роналду влиять на команду и результат.

Криштиану доказал, что все еще делает разницу.

Мне не нужно адаптироваться под Роналду. Я думаю о том, что лучше для команды в целом. Если я принял решение о замене, значит так вижу игру. Если я принял решение о том, что есть смысл отдохнуть и не выйти на поле, я всегда аргументирую его».