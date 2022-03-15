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Матч «Лилль» — «Челси» под угрозой срыва

15 Марта 2022 • 20:02 Комментировать

Издание L’Équipe сообщает о том, что ответная встреча в рамках Лиги Чемпионов между «Лиллем» и «Челси» находится под угрозой. Матч может не состояться.

Основная причина — санкции ЕС против российского миллиардера Романа Абрамовича.

Юристы лондонского клуба, УЕФА и совет Европы знают о таком риске. На данном этапе ведутся обсуждения.

Новые санкции ударили по самому главному — Лиге Чемпионов. «Челси» сегодня получил специальную лицензию от Великобритании на осуществление спортивной деятельности. Вопрос заключается в том, согласится ли выдать такую лицензию Евросоюз?


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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