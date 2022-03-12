Дзофф: «Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его»

Экс-голкипер сборной Италии по футболу Дино Дзофф заступился за Джанлуиджи Доннарумму. Его слова передает Calciomercato.

По мнению Дзоффа, голкипера нельзя ставить в такое положение, в котором оказался Доннарумма в ответном матче с мадридским «Реалом». Напомним, что парижане уступили «сливочным» со счетом 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов.

«Доннарумма остается одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» не его», - сказал Дзофф журналистам.

Он также предположил, что случившееся не повлияет на карьеру итальянского голкипера. Дзофф пожелал Доннарумме выиграть чемпионат мира.