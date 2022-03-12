Буффон поддержал Доннарумму после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поддержал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Его слова передает Corriere dello Sport.

Напомним, что в ответном матче с мадридским «Реалом» парижане уступили оппоненту со счетом 1:3.

Буффон заявил, что ошибки, которые совершил Доннарумма, полезны для его профессионального роста. Он также уверен, что молодой голкипер сможет справиться с давлением, которое на него оказывают.

«Джиджио — один из лучших в мире. Честно говоря, он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером «, - добавил Буффон.