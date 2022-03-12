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Буффон поддержал Доннарумму после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

12 Марта 2022 • 12:51 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поддержал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Его слова передает Corriere dello Sport.

Напомним, что в ответном матче с мадридским «Реалом» парижане уступили оппоненту со счетом 1:3.

Буффон заявил, что ошибки, которые совершил Доннарумма, полезны для его профессионального роста. Он также уверен, что молодой голкипер сможет справиться с давлением, которое на него оказывают.

«Джиджио — один из лучших в мире. Честно говоря, он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером «, - добавил Буффон.


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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма
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