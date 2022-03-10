Камавинга поделился эмоциями от игры с Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга появился эмоциями от игры вместе с французским нападающим команды Каримом Бензема. Его слова передает GFFN.

«Он лидер, капитан, он указывает нам путь», - сказал Камавинга.

По его словам, мадридскому «Реалу» в ответном матче с «ПСЖ» удалось отыграться и добиться победы, несмотря на то, что некоторые люди считали, что с командой «покончено».

Камавинга добавил, что команда рада проходу в следующий этап Лиги чемпионов, атак же добавил, что нужно верить в «королевский клуб».

Напомним, то в ответном матче «Реал» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.