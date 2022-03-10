Гвардиола: не вижу разницы против кого играть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Английский клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за него на следующей неделе.

Тренер «Манчестер Сити» одинаково оценивает всех участников жеребьевки. Хосеп Гвардиола в интервью с журналистами заявил, что не видит разницы, против какого клуба играть сложнее – английского или иностранного:

«Не вижу разницы. Это лучшие восемь команд Европы. Играть против любой из них – это трудно», - сказал главный тренер «Сити».