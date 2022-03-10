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Лига чемпионов

Бензема до начала матча с «ПСЖ» заявил о победе «Реала»

10 Марта 2022 • 17:01 Комментировать (1)

В социальные сети утекло сообщение Карима Бензема, которые он отправил в личной переписке. Еще до начала ответного матча с «ПСЖ» Французский форвард был уверен в победе мадридского «Реала».

«Они ничего не сделают, это моя история», - написал Бензема в разговоре с рэп-исполнителем Нисска.

Напомним, что предсказание французского форварда оказалось очень точным. Первый матч в серии парижане забрали со счетом 1:0, однако вторая встреча стала бенефисом Бензема.

Француз забил «ПСЖ» три мяча и вывел свою команду в следующий этап Лиги чемпионов. Ответный гол Килиана Мбаппе не помог парижскому клубу спасти ситуацию.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Марта 2022 в 17:28
хе, Бензема сказал, я это сказал сразу после первого матча ))
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