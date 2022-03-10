Бензема до начала матча с «ПСЖ» заявил о победе «Реала»

В социальные сети утекло сообщение Карима Бензема, которые он отправил в личной переписке. Еще до начала ответного матча с «ПСЖ» Французский форвард был уверен в победе мадридского «Реала».

«Они ничего не сделают, это моя история», - написал Бензема в разговоре с рэп-исполнителем Нисска.

Напомним, что предсказание французского форварда оказалось очень точным. Первый матч в серии парижане забрали со счетом 1:0, однако вторая встреча стала бенефисом Бензема.

Француз забил «ПСЖ» три мяча и вывел свою команду в следующий этап Лиги чемпионов. Ответный гол Килиана Мбаппе не помог парижскому клубу спасти ситуацию.