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Владелец «ПСЖ» пытался ворваться в раздевалку после поражения от «Реала»

10 Марта 2022 • 16:06 Комментировать (1)

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытался ворваться в раздевалку после поражения от мадридского «Реала». Напомним, что по сумме двух матчей парижане проиграли «Реалу» и вылетели из Лиги чемпионов.

Как сообщает The Sun, со ссылкой на отчет рефери после матча, Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо пытались попасть в раздевалку и в комнату «официальных лиц».

Из-за того, что помощники судей не давали им пройти, Аль-Хелаифи ударил по флажку одного из судей и сломал его.

Утверждается также, что происходящее сняли на видео представители мадридского «Реала», однако эта видеозапись пока не появилась в социальных сетях.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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SATIR1
10 Марта 2022 в 16:30
Интересно, чем он бил-стучал? Ногами-руками? Это несерьёзно! Надо было ракеткой, как Зверев!!! Ибо, у Нассера в теннисе, явно получается получше, чем в футболе...
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