Владелец «ПСЖ» пытался ворваться в раздевалку после поражения от «Реала»

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытался ворваться в раздевалку после поражения от мадридского «Реала». Напомним, что по сумме двух матчей парижане проиграли «Реалу» и вылетели из Лиги чемпионов.

Как сообщает The Sun, со ссылкой на отчет рефери после матча, Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо пытались попасть в раздевалку и в комнату «официальных лиц».

Из-за того, что помощники судей не давали им пройти, Аль-Хелаифи ударил по флажку одного из судей и сломал его.

Утверждается также, что происходящее сняли на видео представители мадридского «Реала», однако эта видеозапись пока не появилась в социальных сетях.