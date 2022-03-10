Бензема и Левандовски претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Представители УЕФА назвали четвёрку футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку недели после ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Среди претендентов на приз присутствуют форварды Карим Бензема и Роберт Левандовски. Напомним, что оба нападающих оформили хет-трики и помогли своим командам выйти в четвертьфинал. В числе номинантов также есть бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо и словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

Напомним, что в следующий раунд плей-офф прошли «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».