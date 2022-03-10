Гвардиола: Учусь вовремя наслаждаться моментом

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Гвардиола сказал, что он очень рад тому, что манчестерский клуб снова оказался в восьмёрке лучших команд Европы. Испанский специалист отметил, что учится вовремя наслаждаться моментом, так что он рад любому успеху. Хосеп добавил, что дальше соперники по турнирной сетке точно не будут легче.

Напомним, что «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно разобрался с лиссабонским «Спортингом».