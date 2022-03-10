Фернандиньо: «Манчестер Сити» хочет выйти в финал Лиги чемпионов

Опытный бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо в разговоре с журналистами высказался о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

Фернандиньо сказал, что у манчестерской команды очень хороший и сплочённый состав. Бразилец отметил, что «горожане» рады выйти в четвертьфинал, но команда хочет большего и рассчитывает на финал Лиги чемпионов. Полузащитник добавил, что «Сити» будет двигаться к этой цели от матча к матчу.

Напомним, что в 1/8 финала подопечные Хосепа Гвардиолы по сумме двух матчей уверенно расправились с лиссабонским «Спортингом».