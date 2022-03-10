«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Спортинг»

Выплеснув на «Спортинг» пять голов в первом матче, в ответной встрече подопечные Хосепа Гвардиолы не стали сильно напрягать «львов», скатав нулевую ничейку. «Спортинг» пробовал добиться чего-то большего, чем нулевая ничья, но действовал слишком робко и лишь под конец игры.

«Манчестер Сити» проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Спортинг» же может сфокусироваться на внутренних турнирах.