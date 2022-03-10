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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Спортинг»

10 Марта 2022 • 00:56 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Спортинг Л
окончен

Выплеснув на «Спортинг» пять голов в первом матче, в ответной встрече подопечные Хосепа Гвардиолы не стали сильно напрягать «львов», скатав нулевую ничейку. «Спортинг» пробовал добиться чего-то большего, чем нулевая ничья, но действовал слишком робко и лишь под конец игры.

«Манчестер Сити» проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Спортинг» же может сфокусироваться на внутренних турнирах.

Протокол игры  
Манчестер Сити 0:0Спортинг Л
Эдерсон Мораес  73' (Карсон Скотт (  73') Иган-Райли КонрадСтоунс ДжонЛапорт Эмерик  84' (Мбете-Тату Люк (  84') Зинченко АлександрСилва Бернарду  46' (Марез Рияд (  46') Фернандиньо ФернандоГюндоган ИлкайЖезус Габриэль   39'Фоден Фил  46' (Макати Джон (  46') Стерлинг Рахим
Запасные: Грилиш ДжекРодри ЭрнандесДелап ЛиамКанселу ЖоауЭдози СамуэльСликер КиранДе Брёйне КевинKayky
Адан АнтониоНету Луиш  89' (Феддал Зу (  89') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуПорро Педро  78' (Эсгаю Рикарду (  78') Бруно ТабатаУгарте МануэльМатеус РейсСарабия Пабло  58' (Эдвардс Маркус (  58') Паулинью Жуан   15'  78' (Сантуш Нуну II (  78') Слимани Ислам   40'
Запасные: Паулу АндреВиржиния ЖоауВинагре РубенЭссугу Дариу
09 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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окончен Реал Мадрид 3:1 ПСЖ 2.45 3.85 2.80
окончен Манчестер Сити 0:0 Спортинг Л 1.16 8.00 16.00
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