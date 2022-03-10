«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Спортинг»

Выплеснув на «Спортинг» пять голов в первом матче, в ответной встрече подопечные Хосепа Гвардиолы не стали сильно напрягать «львов», скатав нулевую ничейку. «Спортинг» пробовал добиться чего-то большего, чем нулевая ничья, но действовал слишком робко и лишь под конец игры.
«Манчестер Сити» проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Спортинг» же может сфокусироваться на внутренних турнирах.
Протокол игры
Эдерсон Мораес 73' (Карсон Скотт ( 73') •Иган-Райли Конрад•Стоунс Джон•Лапорт Эмерик 84' (Мбете-Тату Люк ( 84') •Зинченко Александр•Силва Бернарду 46' (Марез Рияд ( 46') •Фернандиньо Фернандо•Гюндоган Илкай•Жезус Габриэль • 39'Фоден Фил 46' (Макати Джон ( 46') •Стерлинг Рахим
Адан Антонио•Нету Луиш 89' (Феддал Зу ( 89') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Порро Педро 78' (Эсгаю Рикарду ( 78') •Бруно Табата•Угарте Мануэль•Матеус Рейс•Сарабия Пабло 58' (Эдвардс Маркус ( 58') •Паулинью Жуан 15' 78' (Сантуш Нуну II ( 78') •Слимани Ислам 40'
Запасные: Паулу Андре•Виржиния Жоау•Винагре Рубен•Эссугу Дариу
09 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).