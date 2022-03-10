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«Манчестер Сити» не стал напрягаться, позволив «Спортингу» увезти ничью с «Этихада»

10 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Спортинг Л
окончен

«Манчестер Сити» и лиссабонский «Спортинг» встретились в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Манчестер Сити 0:0Спортинг Л
Эдерсон Мораес  73' (Карсон Скотт (  73') Иган-Райли КонрадСтоунс ДжонЛапорт Эмерик  84' (Мбете-Тату Люк (  84') Зинченко АлександрСилва Бернарду  46' (Марез Рияд (  46') Фернандиньо ФернандоГюндоган ИлкайЖезус Габриэль   39'Фоден Фил  46' (Макати Джон (  46') Стерлинг Рахим
Запасные: Грилиш ДжекРодри ЭрнандесДелап ЛиамКанселу ЖоауЭдози СамуэльСликер КиранДе Брёйне КевинKayky
Адан АнтониоНету Луиш  89' (Феддал Зу (  89') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуПорро Педро  78' (Эсгаю Рикарду (  78') Бруно ТабатаУгарте МануэльМатеус РейсСарабия Пабло  58' (Эдвардс Маркус (  58') Паулинью Жуан   15'  78' (Сантуш Нуну II (  78') Слимани Ислам   40'
Запасные: Паулу АндреВиржиния ЖоауВинагре РубенЭссугу Дариу
09 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Визит «Спортинга» на «Этихад Стэдиум» ничего не решал, просто стал красивым завершением еврокубковой кампании для португальской команды. Футболисты и схемы Аморима понравились, запомнились, сумели выбить из Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», но нарвавшись на силу уровня «МанСити» сразу же спасовали. «Спортинг» испугался «горожан» ещё до стартового свистка, проиграв дома со счётом 0:5.

Выезд в Манчестер получился скорее туристическим, главная задача – не допустить второго разноса. Слегка облегчил гостям задачу Хосеп Гвардиола, оставивший в запасе Кевина де Брёйне, Рияда Мареза, Джека Грилиша, а в старте явив всем молодого Эгана-Райли и потерявших место в основе Зинченко с Фернандиньо. Но и это сочетание «Сити» захватило инициативу с первых минут.

Много комбинировали «горожане», кружили вокруг штрафной площади Антонио Адана, но без лидеров сильно хватала последнего паса, конкретики в завершении. За первый тайм всего 4 удара в сторону ворот, 2 – в створ и только один из них опасный. Тогда Габи Жезус оторвался от опекуна, пробив-прострелив в направлении дальнего угла. Летел замыкать Рахим Стерлинг, но к мячу не успел. Вот и всё, на что сподобился «МанСити». А «Спортинг» вообще молчал – 0 ударов за первый тайм.

Второй тайм начался гораздо живее. Хосеп Гвардиола сделал две замены, выпустив Мареза и Макэйти, а «Манчестер Сити» почти сразу забил. Как раз свежий алжирец ушёл от двух соперников на фланге, прострелил к углу вратарской площади, где расторопнее всех оказался Габи Жезус, расстрелявший Адана. Вот только повтор показал, что бразилец забрался в офсайд на считанные сантиметры – гол отменили.

Совсем расстроился «Сити» после этого. И так не хотелось стараться, тут ещё и голы отменяют. Надолго уснули хозяева, а разбудили их в концовке матча португальцы. Могли гости увезти победу. Эдвардс идеальным пасом бросил в забег Ислама Слимани, тот прострелил на Саншеша, которому осталось лишь заносить мяч в ворота, но завозился португалец и был накрыт Джоном Стоунзом.

В итоге, нулевая ничья, устроившая обе стороны. Дальше идёт «Манчестер Сити», решивший все вопросы в первом матче.

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