Фернандиньо проведёт свой сотый матч в Лиге чемпионов

Бразильский защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо готовится провести свой сотый матч в Лиге чемпионов, в которой он дебютировал в далеком 2006 году в составе донецкого «Шахтера». Это случится в игре против лиссабонского «Спортинга».

Он стал сорок четвертым игроком, который добрался до этого рубежа, однако всего лишь четвертым бразильцем в этом списке. Первые трое - это Роберто Карлос, это Марсело, а также Дани Алвес, выступавший в этом турнире в основном за «Барселону».

Матч между «Манчестер Сити» и «Спортингом» начнется в 23 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.