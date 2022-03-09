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«Манчестер Сити» объявил состав на ответный матч со «Спортингом»

09 Марта 2022 • 22:25 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Спортинг Л
1.16 8.00 16.00
2-й тайм

«Манчестер Сити» готов к матчу с лиссабонским «Спортингом», при этом в первой игре подопечные Хосепа Гвардиолы просто уничтожили португальцев, забив им пять безответных мячей. Тем не менее, хотя ответная игра представляется формальностью, Гвардиола выставил вполне боевой состав, дав отдохнуть лишь паре игроков основы. На после появится и украинский легионер Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эган-Рили, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден, Жезус.

Матч между «Манчестер Сити» и «Спортингом» начнется в 23 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ СПОРТИНГ Л
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Идет 59 минута Реал Мадрид 0:1 ПСЖ 2.45 3.85 2.80
Идет 61 минута Манчестер Сити 0:0 Спортинг Л 1.16 8.00 16.00
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