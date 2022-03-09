«Манчестер Сити» объявил состав на ответный матч со «Спортингом»

«Манчестер Сити» готов к матчу с лиссабонским «Спортингом», при этом в первой игре подопечные Хосепа Гвардиолы просто уничтожили португальцев, забив им пять безответных мячей. Тем не менее, хотя ответная игра представляется формальностью, Гвардиола выставил вполне боевой состав, дав отдохнуть лишь паре игроков основы. На после появится и украинский легионер Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эган-Рили, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден, Жезус.

Матч между «Манчестер Сити» и «Спортингом» начнется в 23 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.