Венгер: «Судья убил матч на самом интересном месте»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер с интересом следил за матчем между «Ливерпулем» и «Интером». Едва миланцы забили очень важный для себя гол,, как остались вдесятером из-за удаления Санчеса. Венгер считает, что судья мог и не показывать вторую желтую карточку чилийцу.

- Фабиньо прошел по тонкой грани между симуляцией и «умным» падением. Если вы поддерживаете «Ливерпуль», то скажете, что он упал умно, если же захотите сохранить объективность, то согласитесь, что он упал слишком картинно. Санчес определенно играл в мяч, он точно не хотел бить в щиколотку. Арбитр прикончил всю интригу в матче в зародыше, - заявил Венгер, слова которого цитирует The Sun.