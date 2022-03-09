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Лига чемпионов

Гвардиола: «Я с большим уважением отношусь к «Спортингу»

09 Марта 2022 • 20:09 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

Гвардиола заявил, что он хочет, чтобы футболисты в его команде на равных отыгрывали как в атаке, так и в обороне.

«После первого матча я говорил, что результат 5:0 не отражает реальность или разницу между командами», - сказал Гвардиола.

Он добавил, что в прошлом матче его команде удалось забить быстро, но при этом к «Спортингу», а также ко всему, что делает эта команда, он относится с уважением.

Ответная встреча команд состоится 9 мая в 23:00 по МСК.


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