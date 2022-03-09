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Лига чемпионов

Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

09 Марта 2022 • 19:22 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от ответного матча с мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов закончилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Говоря об ответной игре, Почеттино заявил, что главной задачей его команды станет удержание счета, заработанного в первой встрече. К «Реалу» парижане относятся к уважением.

Почеттино добавил, что «ПСЖ» постарается сыграть в свой футбол.

Он также отметил, что болельщики парижского клуба заслужили увидеть победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино
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09.03  23:00 Реал Мадрид ... ПСЖ 2.37 3.75 2.85
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