Евсеев: «Интер» в двух матчах ни в чём не уступил «Ливерпулю»

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём «Инстаграме» поделился мнением по поводу ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и миланским «Интером».

Евсеев написал, что он старается не пропускать матчи Лиги чемпионов. Тренер «Шинника» отметил, что ему было очень интересно посмотреть на то, как футболисты «Интера» и «Ливерпуля» выполняют тренерские установки. Евсеев добавил, что миланцы его очень впечатлили, так как команда Симоне Индзаги в обоих матчах ни в чём не уступила «Ливерпулю», а в некоторых компонентах так и вовсе смотрелась лучше.

Напомним, что «Интер» по сумме двух матчей всё же уступил «Ливерпулю».